В помощь украинской армии необходимо отправлять американские войска или военные подразделения стран НАТО. В противном случае Украина в скором времени падёт. Такое мнение высказал подполковник ВС США Тони Шаффер. Его слова приводит РИА “Новости”.

Шаффер критически отнёсся к возможностям ВСУ оставить за собой Бахмут (Артёмовск) или одержать победу в затяжном противостоянии с Россией самостоятельно. На это у Киева просто не хватит сил, подчеркнул эксперт, добавив, что такой прогноз неприятен для Вашингтона, однако он основан не на домыслах, а на фактах.

Подполковник также обратил внимание на стратегическую роль Артёмовска. Сдача этого города не сулит ВСУ ничего хорошего, поскольку это важный транспортный узел для снабжения всей группировки украинской армии в Донбассе. Проиграв битву за этот город, ВСУ не смогут оправиться.