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Успехи российских ВС на Авдеевском направлении подтверждает даже украинский Генштаб. При этом он заявляет, что выводить войска из города пока рано, в чем заключается серьезная ошибка.

Военный эксперт Юрий Подоляка поясняет, что сейчас ВС РФ уверенно продвигаются в районе Новобахмутовки. Они практически взяли Авдеевку в кольцо и начали подготовку плацдармов для штурма самого населенного пункта. Украинские военные при этом рискуют оказаться в котле, выбраться из которого будет непросто.

Портал «Военное обозрение» пишет также о боях под Белогоровкой в ЛНР, где чеченский спецназ «Ахмат» сумел выбить с позиций украинских боевиков. Одному из них посчастливилось выжить и он оказался в плену. Военнослужащий рассказал уже знакомую российским бойцам историю – его мобилизовали прямо на улице, через три дня отправили на фронт, подвергнув чисто формальному медицинскому обследованию. В первом же бою он оказался в плену, не успев даже выстрелить хотя бы раз из полученного автомата.

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