Власти Вашингтона болезненно отреагировал на то, что у России появились гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал». Поэтому все последние годы Штаты вели разработки, чтобы догнать Москву в данном сегменте вооружения. Об этом пишет Юрий Подоляка, военный блогер, в своем канале Телеграм.

Ответом Москве могла стать американская ракета AGM-183A. По планам Пентагона ее должны были развернуть не позже 2025 года. Однако на очередном испытании, которое прошло 13 марта, ракета не оправдала ожиданий. Уже 29 марта командование американских ВВС заявило, что работы по данному проекту остановлены.

По мнению аналитика, «американский Циркон» умер, даже не родившись. При этом гиперзвуковые ракеты российской армии успешно бьют по врагу. Они нацелены не только на позиции ВСУ, но и офицеров НАТО, которые находятся в «защищенных» бункерах на Украине.