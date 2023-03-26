Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк дал интервью французскому изданию LCI и призвал Запад присылать в Киев еще больше оружия.

Он напомнил, что Россия намеревается разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Также РФ сейчас значительно сильнее в артиллерии и авиации, поэтому Западу нужно как можно скорее снабжать ВСУ новыми боевыми системами. Это позволит Киеву провести «контрнаступление», существенно усилить его позицию.

Подоляк отметил, что Франция вполне может стать лидером по поддержке Украины. Она способна уговорить другие страны увеличить поставки вооружений, а также отправить в распоряжение ВСУ истребителей натовского образца. Если бы у Киева была мощная авиационная группировка, заявил советник, контрнаступление точно стало бы успешным.

Подоляк также уверен, что Запад должен продолжать вводить новые и ужесточать старые санкции против РФ.