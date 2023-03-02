На базе российских силовых структур необходимо сформировать оперативную группу для ликвидации высокопоставленных чинов в рядах ВСУ, СБУ и высшего политического руководства Украины. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, в ответ на диверсию украинских вооруженных сил на территории Брянской области необходимо сформировать из российских силовиков специальные группы, которые будут заниматься поиском и ликвидацией высокопоставленных украинских чиновников. Только таким образом, по мнению военкора, можно адекватно бороться с украинским режимом, который отправил на территорию Брянской области диверсионную группу.

Ведь в результате диверсии, как отметил Поддубный, был убит мирный житель, ранение получил 10-летний ребенок а также в заложники были взяты местные жители. По словам военкора, тут уже нельзя «сослаться на правила и обычаи ведения войны». Такие действия противника уже «находятся за гранью понимания», резюмировал военкор.