Российская армия продолжает теснить ВСУ и иностранных наёмников, которые воюют на их стороне. РИА “Новости” сообщило об уничтожении группы “солдат удачи” под Авдеевкой. На видео с места событий показаны последствия авиаудара по укреплению украинских военных.

На видеокадрах заметно, что на позиции кроме украинских силовиков находились также иностранные бойцы. Об этом свидетельствуют шевроны на форме: в одном случае нашивка выполнена в виде красно-белого флага Польши, в другом – в виде грузинского флага. На втором шевроне также есть надпись “Georgia national legion”.

О количестве ликвидированных “ВСУшников” и наёмников не сообщается.

Авдеевка находится в Донецкой Народной Республике. Пока город контролируется украинскими войсками. Из этого населённого пункта идёт регулярный обстрел Донецка.

Ранее в МИД России сообщали, что на стороне ВСУ воюют “солдаты удачи” из шести десятков стран. Больше всего – из Польши, Великобритании, Канады и так далее.