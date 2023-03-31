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Под Артемовском российские беспилотники обнаружили места крупных скоплений личного состава и техники украинской армии. Для их уничтожения было решено задействовать танковые подразделения. Видеозапись, на которой боевые машины наносят сокрушительные удары по врагу, опубликовал портал «Русская весна».

По кадрам можно определить, что украинские боевики облюбовали небольшую лесополосу для размещения своих подразделений. Но спрятаться от российских БПЛА им не удалось. Разведка тут же сообщила координаты вражеских позиций танкистам, которые открыли интенсивный огонь.

Корректировку ударов также осуществлялась с беспилотного аппарата, что позволило добиться высокой точности и уничтожить все скопления нацистов под Бахмутом, отмечают военные корреспонденты.

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