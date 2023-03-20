Преимущество российской армии над ВСУ вновь нашло подтверждение. На этот раз о превосходстве ВС РФ заявил украинский военнопленный Евгений Иванников. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Иванникова взяли в плен во время боёв в Луганской Народной Республике. Он рассказал, что на кременском участке линии соприкосновения российская сторона обладает превосходством в артиллерии. Пленный уточнил, что обстрелов с российской стороны украинских позиций было значительно больше чем выстрелов со стороны ВСУ. Иванников предположил, что, вероятно, не хватает как боекомплектов, так и непосредственно самой артиллерии.

Ранее уже сообщалось, что на многих участках фронта ВСУ испытывают “снарядный голод”. По словам экспертов, он возникает из-за того, что украинские военные ведут слишком активную стрельбу – запасы боеприпасов просто не успевают пополнять. Также пленные украинские военные рассказывали ранее, что из-за интенсивных артобстрелов с российской стороны, у многих солдат ВСУ начинаются панические атаки, и они самовольно покидают свои позиции.