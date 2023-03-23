Украинская армия несёт серьёзные потери, бойцов не хватает и поэтому медкомиссии, которые устраивают ВСУ, “заточены” под то, чтобы всех мужчин признавать годными к военной службе. Доходит до того, что на передовые позиции посылают людей с серьёзными заболеваниями и инвалидностью. Об этом рассказал пленный украинский военный Евгений Иванников (на фото) – передаёт РИА “Новости”.

По словам взятого в плен под Белогоровкой (ЛНР), только среди его знакомых сослуживцев было пятеро человек с инвалидностью. Иванников уточнил, что изначально они находились в тылу и выполняли задачи, которые не были связаны с серьёзными физическими нагрузками. Но как только людей на фронте стало не хватать, всех отправили на передовую.

Иванников также отметил, что порой на фронт ВСУ посылают людей в возрасте. Пленный рассказал о мужчине, которому было под 60 лет – у того случился сердечный приступ прямо на позициях, откуда его позже эвакуировали.

По мнению пленного, высокие потери, которые несут украинские войска в ЛНР связаны в том числе со слабой подготовкой и физической формой бойцов ВСУ.