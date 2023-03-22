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Отказ боевиков ВСУ штурмовать позиции российских войск чреват для них серьезными негативными последствиями. Об этом РИА Новости сообщил военнопленный Евгений Иванников, который вместе с военнослужащими своего подразделения попал в плен на территории ЛНР.

Он рассказал, что боевики получили приказ идти в наступление на позиции ВС РФ, но отказались делать это. Они мотивировали свой отказ нехваткой личного состава и вооружения для решения поставленной задачи. Командование наказало бойцов за такое своеволие.

Спустя несколько дней подразделение вывели под Белогоровку, где продолжаются ожесточенные бои, и оставило их там. Боевиков обещали эвакуировать, но благополучно «забыли» свое обещание.

«Ни утром, ни на следующее утро, ни еще через сутки никто нас не забирал. Сутки прошли тихо, потом начались обстрелы. Начались потери, раненые. Старшие группы постоянно вызывали командование, просили эвакуацию, но ответ один и тот же был: “Ждите, скоро заберем”», – рассказал украинский военный.

В результате подразделение понесло серьезные потери из-за обстрелов. Иванников уверен, что их специально забросили в одну из самых горячих точек, чтобы наказать за отказ идти на штурм.

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