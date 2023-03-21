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Всё вооружение, которое западные страны направляют Киеву, оседает в арсеналах элитных подразделений украинской армии. В то же время рядовые украинские солдаты сражаются с автоматами, которые выпустили ещё в Советском Союзе. Об этом заявил боец ВСУ Евгений Иванников, которого взяли в плен во время боёв в Луганской Народной Республике. Слова мужчины приводит РИА “Новости”.

Иванников рассказал, что вооружение, которое страны НАТО направляют на Украину, он видел только по телевизору. На позициях, расположенных на разных участках фронта, боец ВСУ западного оружия у сослуживцев не замечал. Иванников рассказал, что на вооружении у рядовых солдат автоматы 88-90-х годов выпуска.

Пленный военнослужащий предположил, что всё оружие направляют Силам специальных операций Украины, элитным подразделениям. Если оружие из западных стран поступает и его показывает, значит “где-то оно есть в избытке”, сказал пленный.

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