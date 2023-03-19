Мариупольцы пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на задержки по выплате заработной платы и длительное ожидание оформления российского гражданства. Российский лидер уже дал поручение соответствующим структурам решить данные вопросы местных жителей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во время общения жителей Мариуполя с президентом России Владимиром Путиным поднимались вопросы, связанные с задержками в выплате заработных плат, слишком долгого ожидания оформления российского гражданства и задержки с выдачей паспортов Российской Федерации. Песков заверил, что президент уже поручил разобраться с возникшими проблемами.

Напомним, что 19 марта российский президент Владимир Путин прилетел из Крыма на вертолете в Мариуполь, где он, перемещаясь за рулем автомобиля, посетил несколько районов города и пообщался с местными жителями. Во время визита российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.