Перспективная разработка турецкого военно-промышленного комплекса – тяжелый ударный вертолет T929 ATAK-II будет оснащаться двигателем, произведенным украинским предприятием «Мотор Сич». В турецких средствах массовой информации уже появилось сообщение об отправке первой партии украинских вертолетных двигателей.

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) получила два вертолетных двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01т украинского производства. Перспективный турецкий вертолет T929 ATAK-II должен совершить свой первый полет уже в текущем году. Двигатели должны были быть поставлены турецкой стороне еще в сентябре прошлого года, но из-за активных боевых действий на территории Украины поставки стали возможны только сейчас.

Всего украинское предприятие должно поставить турецкой стороне 14 вертолетных двигателей. Контракт на поставку украинских вертолетных двигателей был подписан еще в марте 2021 года. Будущий турецкий тяжелый вертолет T929 ATAK-II должен стать конкурентом американской воздушной машине AH-64 Apache.