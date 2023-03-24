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В тв-передаче «Прямой эфир» на канале Россия-1 было обсуждение нестандартной ситуации. 30-летняя жительница одного из российских сел, будучи в браке, родила ребенка. Но ее муж насторожился из-за того, что группа крови сына не совпадает с его группой крови. В итоге он выгнал жену с ребенком и сказал, что не может назвать его своим.

В ходе разбирательств выяснилось, что у женщины активная личная жизнь и у нее было пять мужчин, один из которых – брат супруга. Все это сопровождалось деревенской дракой и бурной нецензурной лексикой.

Но в результате сделанного теста ДНК все же выяснилось, что отцом ребенка является муж женщины. А то, что у сына оказалась другая группа крови, всего лишь особенности генетики.

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