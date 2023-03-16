ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На месте диверсии на газопроводе «Северный поток» за две недели до взрыва кружил разведывательный корабль «Осте», принадлежащий ВМС Германии.

Он вышел из немецкого порта Киль 7 сентября и на протяжении недели находился всего в 11 морских милях от места взрыва. Командование ВМС ФРГ сейчас заявляет, что корабль выполнял «рутинную миссию», но раскрывать ее деталей не особо торопиться, что может указывать на причастность «Осте» к теракту.

Примерно в этот же время неподалеку находилась и яхта «Андромеда». После обыска следователи правоохранительных органов ФРГ заявили, что на ней обнаружены следы взрывчатых веществ. Поэтому яхта вполне могла быть использована для диверсии.

Одновременно с этим немецкие власти отрицают версию с организацией теракта «проукраинской группой». Они заявляют, что шесть человек не могли выполнить столь сложную задачу, как установка взрывчатки на большой глубине и подрыв «Северных потоков».

Вам может понравиться

Минобороны Венгрии: страны Европы в будущем могут отправить на Украину свои войска

Европа может стать центром глобального военного конфликта. Это произойдёт в том случае, если европейские страны начнут отправлять свои войска на Украину. Вероятность такого варианта развития событий высока. Соответствующее мнение высказал

РИА Новости: Испытания показали боевые возможности дешевых гоночных дронов-камикадзе

Российские конструкторы разработали гоночные дроны-камикадзе, которые обходятся дешево, но демонстрируют высокую эффективность в боевой обстановке. Испытания подтвердили, что такие барражирующие боеприпасы могут ликвидировать живую силу противника и уничтожать его технику,

Глава СВР Нарышкин: США используют все средства разведки в районе Черного моря

Соединенные Штаты Америки активно используют все доступные технологические средства разведки для проведения наблюдений в районе Черного моря. Об этом в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал директор Службы внешней