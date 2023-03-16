На месте диверсии на газопроводе «Северный поток» за две недели до взрыва кружил разведывательный корабль «Осте», принадлежащий ВМС Германии.

Он вышел из немецкого порта Киль 7 сентября и на протяжении недели находился всего в 11 морских милях от места взрыва. Командование ВМС ФРГ сейчас заявляет, что корабль выполнял «рутинную миссию», но раскрывать ее деталей не особо торопиться, что может указывать на причастность «Осте» к теракту.

Примерно в этот же время неподалеку находилась и яхта «Андромеда». После обыска следователи правоохранительных органов ФРГ заявили, что на ней обнаружены следы взрывчатых веществ. Поэтому яхта вполне могла быть использована для диверсии.

Одновременно с этим немецкие власти отрицают версию с организацией теракта «проукраинской группой». Они заявляют, что шесть человек не могли выполнить столь сложную задачу, как установка взрывчатки на большой глубине и подрыв «Северных потоков».