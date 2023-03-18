Соединенные Штаты и их западные союзники перед весенним контрнаступлением НАТО планируют провести мощную кибератаку против России. Ее целями станут государственные учреждения, а также военные госпитали, пишет портал «Военное обозрение».

Кроме того, из дата-центров, большинство которых располагается в Европе, США планируют наносить удары по организациям, которые осуществляют планирование и переброску на Украину оружия, техники, личного состава.

Американское подразделение Cyber National Mission Force, специально обученное для проведение кибератак, будет бить по крупным транспортным узлам, другим структурам, отвечающим за логистику войск. Российские ВС должны быть готовы к отражению подобных действий Соединенных Штатов.