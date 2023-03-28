Система противовоздушной обороны США в очередной раз «не справилась» с иранским дроном-самоубийцей в Сирии. Пентагон ведет расследование своего провала, но пока что предпочитает скрывать подробности. Об этом сообщает вашингтонское издание The Hill. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Основная система противовоздушной обороны на военной базе в окрестностях города Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, где размещаются войска и персонал США, «не сработала в штатном режиме», когда в результате атаки беспилотника погиб один американский контрактник из ЧВК, а пять военнослужащих из контингента Армии США и еще один американский контрактник получили ранения. Так сообщили в пятницу об этой ситуации многочисленные СМИ.

Затем The New York Times впервые сообщила, что основная система ПВО на американской военной базе «не полностью функционировала», и указали ее тип – это AN/TWQ-1 Avenger («Мститель»). Один из чиновников Пентагона сообщил изданию (на условиях анонимности), что данная система противовоздушной/противоракетной обороны на базе, скорее всего, «испытывала проблемы с техническим обслуживанием» во время атаки дрона.

Помимо этого, официальный пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер сообщил журналистам, что «была полная картина обзора с точки зрения радара», но отказался предоставить дополнительные подробности, сославшись на «требования оперативной безопасности». Он добавил, что Центральное командование США (CENTCOM) «проведет проверку, чтобы оценить, что произошло».

«От вопроса, как беспилотник смог успешно атаковать базу даже при работающем радаре, Райдер фактически уклонился и перевел речь на поддерживаемых Ираном ополченцев в этом районе, возложив на них вину за атаку», – указывает The Hill и приводит слова чиновника Пентагона:

«Это опасная часть мира. Работа, которую мы делаем, по своей сути опасна, поэтому в таких местах есть военные, которые проводят такие операции», – сказал Райдер. Он также не сказал, была ли попытка сбить беспилотник, отметив лишь, что «мы принимаем различные меры для защиты наших людей».

По словам Райдера, американские военные предприняли ответные удары примерно через 13 часов после атаки беспилотника, по его словам, «иранского происхождения». Два истребителя ВВС F-15E нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые в США считают «поддерживающими связи» с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В свою очередь, боевики успели так же быстро ответить на удары США очередными пусками тактических ракет, нацеленными на другую американскую базу – так называемую Green Village («Зеленая деревня»), которая находится в провинции Дейр-эз-Зор на газовом месторождении Аль-Омар на северо-востоке Сирии.

«Вашингтон не снимает возможность нанесения дальнейших ударов с повестки дня, а глава CENTCOM генерал Майкл Курилла заявил, что американские военные «всегда будут принимать все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будут реагировать в любое время и в любом месте по нашему выбору». Впрочем, администрация Байдена настаивает на том, что она не намерена действовать по принципу «око за око» и не стремится к эскалации ситуации», – отмечает The Hill.

За пределами США многие СМИ после очередной успешной атаки на американскую военную базу в Сирии выразили сомнения в надежности американской системы ПВО.

«Неясно, смогла бы система вообще обнаружить угрозу, даже если бы она была полностью работоспособна, потому что дроны-самоубийцы и барражирующие виды оружия нередко могут работать на малых высотах, что затрудняет их идентификацию радиолокационными системами», – пишет индийская The EurAsian Times.

Avenger – американская система ПВО малой дальности, она как раз считается предназначенной для защиты пехоты от беспилотников, а также крылатых ракет, вертолетов и низколетящих самолетов с использованием ракетных установок FIM-92 Stinger и пулемета M3P калибра 12,7 мм, а также прицельного комплекса, состоящего из инфракрасная камера, оптический прицел и лазерный дальномер.

О развертывании этой системы защиты в Сирии американскими войсками первоначально сообщалось в конце февраля 2021 года. США также передали в прошлом году эту систему ПВО Украине для противодействия российским беспилотникам. Западные военные эксперты в обоих случаях широко заявляли, что Avenger «способен предложить сухопутным войскам крайне необходимую защиту от таких воздушных атак».