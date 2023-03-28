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Руководство Пентагона отказалось публиковать видеокадры, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Сообщается, что НЛО были сбиты над территорией Аляски в феврале. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

В публикации говорится, что в распоряжении американского ведомства есть кадры с объектами НЛО. Эту информацию подтвердил и представитель Пентагона. Он пояснил, что для того, чтобы сбить три объекта НЛО, американские военные применили ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder.

В военном ведомстве отметили, что сейчас нет видео или фотоснимков, которые можно было бы обнародовать. Эта информация является секретной.

Напомним, что американские ВВС сбили три неопознанных летающих объекта в тот же период, что и китайский аэростат над акваторией Атлантического океана.

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