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Как сообщает РИА Новости, 24 марта в пятницу ракетный эсминец USS Milius ВМС США совершил повторный заход в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова), расположенные в Южно-Китайском море.

По словам официального представителя министерства обороны КНР Тань Кэфэя, американский военный корабль своими действиями нанес ущерб суверинитету и безопасности Китая, поэтому Пекин требует от руководства Вашингтона немедленно прекратить осуществлять подобные провокации.

Представитель КНР подчеркнул, что непрофессиональные действия американских военных серьезно нарушают международное право и являются грубым посягательством на безопасность и суверенитет Пекина. При этом официальные лица Вашингтона утверждают, что военно-морской флот США будет плавать везде, где это разрешается международным правом.

Напомним, что Китай на протяжении последних десятилетий имеет неразрешенный спор с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности архипелага Сиша, в окрестностях которого были обнаружены большие запасы углеводородов.

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