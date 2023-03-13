Как следует из заявления секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов Америки обладают всем необходимым глубоководным оборудованием и высококвалифицированными боевыми водолазами из числа спецподразделений, которые способны устроить взрыв на подводном газопроводе.

По его словам, ряд других стран-участниц блока НАТО также обладают необходимыми специалистами и оборудованием для реализации подобных диверсий. Однако воплотить в реальность такой «небывалый теракт» невозможно без одобрения главенствующей в Североатлантическом альянсе страны.

Патрушев отметил, что Российская Федерация пока не располагает доподлинными доказательствами причастности к подрыву газопроводов граждан той или иной страны. При этом, по его словам, российских следователей до сих пор не подключили к расследованию.

По словам секретаря Совбеза РФ, версия о подрыве газопроводов «Северные потоки» некой проукраинской группировкой, широко распространяемая рядом зарубежных СМИ, является попыткой скрыть от общественности данные об истинных организаторах этого теракта.