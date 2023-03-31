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Украина платит слишком высокую цену за бессмысленное удержание Бахмута. Нет ни единой причины продолжать сопротивление при таком огромном количестве потерь, заявил 26-летний военнослужащий ВСУ испанскому изданию Pais.

Назвавшийся Геннадием боевик рассказал, что работал в IT, но записался в территориальную оборону Украины после начала специальной военной операции. Он объяснил, что Артемовск является самым опасным местом. Мало того, он еще в конце прошлого года был «адом на земле», передает РИА Новости.

По словам бойца, многие мирные жители не хотят уезжать из Артемовска. Большинство из них ждут только одного – поражения ВСУ и прихода российских войск. Именно поэтому они постоянно игнорируют призывы Киева к эвакуации.

Напомним, что в ночь на 30 марта ЧВК «Вагнер» пошли на штурм позиций ВСУ в центре Бахмута и сумели добиться определенных успехов. В настоящий момент под их контролем находится более 70 процентов территории города.

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