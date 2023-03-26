На рекламном экране, расположенном в самом центре Москвы, начали транслировать информационный ролик о так называемом «тревожном чемоданчике». Об этом сообщает Телеграм-канал группы «Осторожно медиа».

Отмечается, что на большом рекламном экране, расположенном возле Парка Горького в центральной части столицы, транслируется ролик с инструкцией по сбору «тревожного чемоданчика». Авторы ролика рекомендуют положить в такой чемоданчик средства личной гигиены, средства для оказания первой медицинской помощи, ручной фонарик с запасными батарейками, зажигалку, мобильный телефон, радиоприемник, универсальный нож, нитки с иголкой и запас еды на трое суток.

Также информационный ролик рассказывает, как правильно самому сделать марлевую повязку и что необходимо делать в случае ядерной и химической атаки. Информационный ролик транслируется с официальными телефонными номерами МЧС России, которые отображены в нижней части экрана в виде бегущей строки.