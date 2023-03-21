Особенное путешествие: семейный вагон, вагон-бистро и другие предложения от «Сапсана»

Высокоскоростные поезда позволяют получить дополнительный комплекс услуг при покупке билетов в специальные вагоны.

Путешествие поездом вместе с детьми нередко сопровождается дополнительными трудностями. Однако на самом быстром поезде страны можно проехать с комфортом всей семьей. Очевидцы поделились, чем семейный вагон отличается от обычного.

Детская зона в «Сапсанах» появилась сравнительно недавно. Она размещается в вагоне №10. Отличия от обычного вагона сразу бросаются в глаза: в таком вагоне кресла ярких цветов – красного, голубого и зеленого. Здесь предусмотрено больше места для колясок, а в соседнем 9-м вагоне есть пеленальный столик.

В семейном вагоне можно найти все необходимое, чтобы занять ребенка на всю поездку. Это настольные игры с красочными иллюстрациями, книжки со сказками, а также отдельная игровая зона, где в том числе можно найти игровые приставки. Есть игры попроще, вроде раскрасок, есть возможность посмотреть фильм или мультик. Все это значительно облегчает задачу родителям.

Примечательно, что обслуживают такие вагоны только проводники со стажем. Как пояснили сотрудники РЖД, юные пассажиры требуют особенного внимания, поэтому задачу возлагают на самых опытных. Стоит также отметить, что дети в возрасте до 5 лет могут проехать в «Сапсане» бесплатно, если родители приобретут специальные билеты. Для ребят постарше предусмотрена скидка 70%, а для подростков и молодых людей до 21 года – 30%. В цену билета в семейный вагон также входит питание, это сэндвич, сладкий батончик и напитки. В отличие от развлечений для детей эта опция по вкусу не всем родителям.

«Детям было всем интересно, поездка пролетела на раз два. Единственное еда, которая входила в стоимость: булочка с курой или ветчиной ледяная. От этого в мусорку, вкус ни о чем», – пишет путешественница.

Поесть более плотно можно в вагоне-бистро. Покупка билета в него добавит к стоимости проезда чуть больше 2 тыс. рублей. Депозит можно потратить на блюда по меню. Правда, тут есть свои особенности. Вагоны-бистро отличаются от вагонов-ресторанов, знакомых пассажирам по поездам дальнего следования. В них размещается буфет, где покупателю разогреют уже готовое блюдо. Часть вагона занято сидячими местами со столиками, также есть столик со «стоячими» местами.

Блюда из буфета можно заказать и в любой другой вагон. Пищу для пассажиров «Сапсанов» производят на фабриках-кухнях, причем, уже много лет неизменным поставщиком остается RBE Group. По словам очевидцев, чтобы пообедать комплексом блюд с напитками и десертом, можно не уложиться в такой лимит. При этом вкус и качество могут оставить не самое приятное впечатление.

«Заказала цыпленка по-грузински с диким рисом. Мало того, что есть там нечего, ибо это не филе, а непонятно что. Так принесли холодное, еле-еле подогретое. Цены очень завышены!», – жалуются покупатели.

Опытные путешественники советуют экономить на продукции из вагона-бистро, взяв перекус с собой. Даже кофе в поезде может не оправдать своей стоимости. Кроме вагона-бистро и семейного вагона «Сапсаны» могут предложить еще много различных вариантов.

Всего в современных составах есть 9 классов обслуживания. Самым комфортным считается 1 класс, его получают купившие билеты в 1 вагон. В нем же расположено переговорное купе для деловых встреч в пути. Во 2-м вагоне размещены места для бизнес-класса и два купе-сьюта. Следующие пять вагонов – эконом-класс, а самые бюджетные места с базовым классом находятся в 4 вагоне. Упомянутый вагон-бистро – пятый по счету. В 10-м, семейном вагоне также есть особая зона с уменьшенным уровнем шума – комфорт-класс.