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Украинские военные продают «Группе Вагнера» американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и полевые гаубицы M777, рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Он отметил, что в настоящий момент создано целое подразделение, которое использует как трофейное, так и купленное у военнослужащих ВСУ западное оружие. В него входят бойцы, имеющие опыт применения упомянутых выше гаубиц и противотанковых комплексов.

«Да, действительно афганские бойцы ЧВК „Вагнер“ работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin», – цитирует Пригожина EADaily.

Напомним, что по результатам очередной встречи министров обороны НАТО в формате «Рамштайн» было решено срочно отправлять оружие на Украину, чтобы обеспечить «успешное контрнаступление ВСУ».

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