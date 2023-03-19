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Пресс-служба российского бизнесмена и основателя частной военной компании «Вагнер» опубликовала заявление Евгения Пригожина о дальнейших перспективах вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, Россия должна «сдуть все воздушные пузыри, присутствующие в огромном количестве», и начать действовать прагматично. Пригожин призвал сконцентрировать усилия всей страны на общей победе. В первую очередь, он считает, что вооруженные силы Российской Федерации должны удержать линию фронта, а затем продолжать планомерно продвигаться вперед, забыв про все разногласия и обиды.

В настоящий момент вооруженные силы Украины готовятся к проведению контрнаступления, поэтому, в первую очередь, по словам Пригожина, необходимо максимально подготовиться к отражению атаки на всех участках фронта. Пригожин прогнозирует начало наступления ВСУ уже в ближайшие недели.

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