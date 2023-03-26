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Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, чем отличается от однофамильца Иосифа после слитого украинцами телефонного разговора.

Ранее стало известно, что украинцы опубликовали в Сети перехваченный телефонный разговор продюсера Иосифа Пригожина с российским сенатором. Евгений Пригожин рассказал, что скорее всего люди, которые опубликовали разговор, думали, что записывают разговор владельца ЧВК «Вагнер».

«Если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, то это 100% похоже на Иосифа Пригожина, если мягкий человек, спокойный голос, то это я – Евгений Пригожин»,- заявил предприниматель.

В связи с этим бизнесмен дал совет «зарубежным товарищам», как отличить его от однофамильца Иосифа. Во-первых, предприниматель иронично отмечает, что он Иосиф, а во-вторых, он человек вспыльчивый и эмоциональный, поэтому если вы слышите яркую, экспансивную речь, то это Иосиф, заключил Евгений Пригожин.

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