Виктор Орбан, занимающий пост премьер-министра Венгрии, рассказал, что проведет переговоры с Эммануэлем Макроном, главой Франции. Темой переговоров станет его конфликт с Брюсселем, который возник из-за позиции в отношении санкций против Москвы. Встреча представителей двух стран пройдет в Елисейском дворце, сообщает французский ресурс Point.

Орбан будет в Париже 13 марта, а уже вечером состоится запланированный ужин с Макроном.

По информации источника, в ходе встречи политики обсудят противоречия, которые возникли у Орбана с Брюсселем из-за введения санкций против России.

Ранее венгерский премьер-министр не стал аплодировать Зеленскому перед тем, как европейские лидеры готовились к совместной фотосессии. Теперь же Орбан заявил, что допускает то, что пересмотрит отношения своей страны с Москвой.