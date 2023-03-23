Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Благодаря ювелирной работе оператора российский дрон уничтожил украинский танк, забросив гранату прямо в открытый люк боевой машины. Бойцы ВС РФ выложили в Сеть видеозапись этого эпизода.

На ней видно, как беспилотник, обнаруживший танк противника, терпеливо выжидает, когда боевики откроют люки. Как только это происходит, оператор подводит дрон к бронетехнике на минимальной высоте и сбрасывает гранату. Тут же раздается мощный взрыв, вызванный не только самим устройством, но и детонацией боекомплекта.

Подобные эпизоды, по словам авторов видео, доказывают, что на линии соприкосновения требуется большое количество беспилотников. Они способны не только поражать танки, но еще и отслеживать перемещения противника, обнаруживать засады и корректировать артиллерийский огонь по вражеским позициям.

Вам может понравиться

ВВС Украины пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикации о пролете ракет

Владельцы Telegram-каналов и граждане Украины, публикующие в Сети маршруты полетов российских ракет вместе с фото- и видеоматериалами, будут подвергаться уголовному преследованию, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. Он пояснил,

Херш: канцлер ФРГ Шольц с осени помогает Вашингтону скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал вторую часть своего расследования о диверсии на газопроводах «Северные потоки». Как следует из опубликованного им материала, даже если предположить о неведении немецкого канцлера касательно

Марочко: На Донецком направлении зафиксированы многочисленные случаи мародерства ВСУ

Украинские ВС под Артемовском неустанно мародерствуют, отбирая у местных жителей, все, что считают нужным для себя. Они заявляют, что граждане должны помогать армии и под этим соусом фактически грабят людей.