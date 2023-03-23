Благодаря ювелирной работе оператора российский дрон уничтожил украинский танк, забросив гранату прямо в открытый люк боевой машины. Бойцы ВС РФ выложили в Сеть видеозапись этого эпизода.

На ней видно, как беспилотник, обнаруживший танк противника, терпеливо выжидает, когда боевики откроют люки. Как только это происходит, оператор подводит дрон к бронетехнике на минимальной высоте и сбрасывает гранату. Тут же раздается мощный взрыв, вызванный не только самим устройством, но и детонацией боекомплекта.

Подобные эпизоды, по словам авторов видео, доказывают, что на линии соприкосновения требуется большое количество беспилотников. Они способны не только поражать танки, но еще и отслеживать перемещения противника, обнаруживать засады и корректировать артиллерийский огонь по вражеским позициям.