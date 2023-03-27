Российские ВС ведут на Запорожском направлении позиционные бои и в такой ситуации на первые роли выходят квадрокоптеры Mavic. Эти компактные дроны способны нести взрывные устройства и наносить противнику серьезный урон. Портал «Русская весна» продемонстрировал на видео, как беспилотники борются с боевиками ВСУ.

ВС РФ задействуют для ударов по достаточно мощной линии обороны противника артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 миллиметров. Но дроны «Мавик» не теряются в этом оружейном «оркестре». Они сбрасывают в окопы боевиков ВСУ и на бронетехнику осколочные взрывные устройства, уничтожающие живую силу и легкобронированные машины.

Напомним, что напряженные бои идут на Краснолиманском направлении, где ВС РФ активно задействуют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Под Авдеевкой у населенного пункта Первомайское также используются «Рапиры», которые разносят вражеские укрепления и обеспечивают пехоте безопасное продвижение.