Портал «Военное обозрение опубликовал» видео тренировок украинских боевиков на зенитно-ракетных комплексах AN/TWQ-1 Avenger американского производства. Вместо цели ВСУ используют собственный вертолет.

На записи оператор ЗРК сопровождает «мишень», внимательно наблюдая за ней. Он сидит на площадке, которая вращается по направлению к цели.

Американские комплексы разработаны еще в 80-х годах прошлого столетия, но до сих пор используются и в США, и в нескольких других странах мира. Они оснащены двумя ПЗРК FIM-92 Stinger, а также пулеметом Browning M2, представляющим собой вспомогательное вооружение. Для обнаружения целей ЗРК снабжен радиолокационной станцией, а также оптическим прицелом и инфракрасной камерой. Дальность обнаружения целей достигает пяти с половиной километров, максимальная высота поражения – 3800 метров.