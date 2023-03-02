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Один из операторов «Первого канал» несколько раз ездил в зону спецоперации в качестве журналиста, но после этого вернулся на Донбасс, только уже как военнослужащий.

Боец с позывным «Пресса» рассказал ресурсу aif.ru, что во время пребывания в очередной командировке в Изюме подружился с солдатами, воюющими в составе подразделения «Ветераны». После этого он решил остаться в зоне спецоперации и заключил контракт. Сейчас мужчина является заместителем командира роты и участвует в боевых действиях. Сам же командир пока ранен.

Военный рассказал, что он приехал по контракту на Донбасс уже второй раз. Он был там в 2014 году. И точно так же сначала приехал снять репортаж о вооруженном конфликте, но остался в рядах ополченцев.

 

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