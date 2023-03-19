Система «Путь», разработанная на Украине, чтобы обеспечить возможность выезда за границу военнообязанным мужчинам, помогла уклониться от мобилизации почти 10 тысячам человек, пишут украинские СМИ.

Журналисты поясняют, что систему «Путь» создали для волонтеров и тех, кто доставляет в страну гуманитарную помощь. Благодаря ей мужчины, подлежащие мобилизации, имели возможность временно выезжать с Украины. Но все они были обязаны вернуться обратно.

В результате 9373 человека остались в Европе. При этом больше всего «уклонистов» оказалось в западных регионах Украины. Так, из Львовской области выехало 31558 человек и 1036 не захотели возвращаться. Из Тернопольской уехало 14036 мужчин и 964 остались за границей. Лидером же стала Волынская область, из которой уехало 21 108 граждан и не вернулись назад 1375 человек.