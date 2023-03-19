Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Система «Путь», разработанная на Украине, чтобы обеспечить возможность выезда за границу военнообязанным мужчинам, помогла уклониться от мобилизации почти 10 тысячам человек, пишут украинские СМИ.

Журналисты поясняют, что систему «Путь» создали для волонтеров и тех, кто доставляет в страну гуманитарную помощь. Благодаря ей мужчины, подлежащие мобилизации, имели возможность временно выезжать с Украины. Но все они были обязаны вернуться обратно.

В результате 9373 человека остались в Европе. При этом больше всего «уклонистов» оказалось в западных регионах Украины. Так, из Львовской области выехало 31558 человек и 1036 не захотели возвращаться. Из Тернопольской уехало 14036 мужчин и 964 остались за границей. Лидером же стала Волынская область, из которой уехало 21 108 граждан и не вернулись назад 1375 человек.

Вам может понравиться

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Пресс-служба Кремля сообщила о первом визите президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. Глава государства из Крыма в Донбасс прилетел на вертолете, однако затем на автомобиле объехал весь город. Путин побывал

RusVesna: Колонны бронеавтомобилей ВСУ движутся к Артемовску по простреливаемой ВС РФ трассе Т0504

Жители Константиновки, которая находится под украинской оккупацией, рассказали о целой колонне бронеавтомобилей на трассе Т0504, соединяющей населенный пункт с Артемовском. Также в Сети появились видеозаписи, подтверждающие переброску Киевом техники в

SP: Почему Саймур Хёрш не планирует продолжения расследования взрывов на газопроводах Nord Stream

Американский журналист Саймур Херш, опубликовавший расследование взрывов «Северных потоков», знает о теракте значительно больше, чем говорит. Однако сейчас он вряд ли станет продолжать рассказывать всю историю, уверен политолог Келли Бокар