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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания Okaz, боевые действия на территории Украины очень сильно напоминают корейский конфликт, случившийся еще в 1950-м году. При этом, как отмечает обозреватель из Саудовской Аравии, противоборствующие стороны обеих конфликтов остались прежними – Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.

Как следует из материала издания, даже разделение мнения мирового сообщества по вопросу украинского конфликта во многом напоминает период корейского противостояния. В 1950-х года власти США рассматривали конфликт на территории Кореи, как способ борьбы с коммунистическими государствами. При этом, как отмечает арабский обозреватель, в настоящий момент США рассматривает конфликт на Украине, как способ борьбы с Россией и ее союзником в лице Китая.

Завершение боевых действий на территории Украины также может быть реализовано по так называемому «корейскому сценарию», отметили в своем материале обозреватели из Саудовской Аравии. После прекращения огня Россия сохранит контроль над территорией четырех бывших регионов Украины, а Вашингтон попытается превратить оставшиеся области Украины в свою передовую военную базу.

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