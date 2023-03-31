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В отношении офицера ВС РФ в прошлом году было возбуждено уголовное дело в связи с ракетными ударами ВСУ по Белгородской области. 1-й отдел военного следственного управления поясняет, что из-за слабого прикрытия воздушного пространства средствами ПВО такая атака и стала возможной.

Из-за ракетного удара украинской армии погибли семеро военнослужащих ВС РФ. Также ранения и контузии получили 43 человека. Ракеты противника нанесли ущерб на 89 миллионов рублей, серьезно повредив боевую технику и вооружение.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что весь минувший год офицер находится под арестом. Он не признает свою вину, но следствие заявляет, что в его руках были все возможности для предотвращения ракетного удара противника. Действия военнослужащего нанесли ущерб обороноспособности РФ, поэтому следствие продолжается.

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