В отношении офицера ВС РФ в прошлом году было возбуждено уголовное дело в связи с ракетными ударами ВСУ по Белгородской области. 1-й отдел военного следственного управления поясняет, что из-за слабого прикрытия воздушного пространства средствами ПВО такая атака и стала возможной.

Из-за ракетного удара украинской армии погибли семеро военнослужащих ВС РФ. Также ранения и контузии получили 43 человека. Ракеты противника нанесли ущерб на 89 миллионов рублей, серьезно повредив боевую технику и вооружение.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что весь минувший год офицер находится под арестом. Он не признает свою вину, но следствие заявляет, что в его руках были все возможности для предотвращения ракетного удара противника. Действия военнослужащего нанесли ущерб обороноспособности РФ, поэтому следствие продолжается.