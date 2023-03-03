Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди во время интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что многополярная мировая модель, которую предложил Владимир Путин лучше мирового порядка, навязанного американцами.

Джиральди считает подход российского лидера достаточно разумным. Он отметил, что идея путина о разных моделях мирового порядка, согласно которым любая из стран может иметь свою собственную модель, включая культуру и интересы, является лучшим вариантом.

Офицер ЦРУ в отставке отметил, что Соединенные Штаты Америки хотят навязать всему миру одностороннюю модель, которую якобы должно регулировать международное право. Однако правила и законы, создающиеся международными организациями, меняются под стать требований США, желающих сохранить свою гегемонию в мире.

Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что эпоха однополярного мирового порядка «канет в Лету». Однако Запад всеми силами желает удержать свое лидерство всеми возможными способами.