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Коллектив ученых-генетиков из разных стран мира провел исследование образцов ДНК более трех сотен диких собак, обитающих в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Оказалось, что геном собак из зоны отчуждения приобрел уникальную структуру, отличающуюся от устройства ДНК всех остальных пород собак в мире. Результаты данного исследования были опубликованы на страницах журнала Science Advance.

Профессор университета Южной Каролины в Колумбии (США) Тимоти Муссо, руководящий группой международных исследователей-генетиков, уверен, что необходимо продолжить изучение генома собак из зоны отчуждения, чтобы экологи и биологи смогли лучше понять степень воздействия условий жизни при постоянной повышенной радиационной нагрузке на эволюцию популяции животных а также их процесс приспособления к новой среде обитания.

Исследование ученых длится уже более пяти лет. За этот период им удалось собрать более трех сотен образцов ткани и крови диких животных, обитающих на промышленной площадке Чернобыльской АЭС и ее окрестностях.

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