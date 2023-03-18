Западные руководители Зеленского принуждают его к давно запланированному весеннему наступлению и торопятся с поставками военной техники. Еврокомиссия призывает страны НАТО отдать Украине все боеприпасы, которые есть в наличии .

Несмотря на то, что среди западных стран есть разногласия, которые касаются объемов поставок боевой техники и сроков, обещания даже перевыполняются. На последнем заседании Контактной группы по Украине представители западных стран решили еще увеличить поставки Киеву.

Ллойд Остин, глава Минобороны США, отчитался, что союз стран, которые согласились на безвозмездные поставки танков «Леопард» на Украину, увеличивается.

Теперь же в интернете появились кадры, которые были сняты на видеорегистратор автомобиля, сообщает «Военное обозрение». На них можно увидеть передвижение колесной бронированной техники, которая произведена на Западе. Сообщается, что в колонне около сорока машин и их сопровождает УАЗ-469 на одной из украинских трасс.