На украинских медиаресурсах появилось видео с полигона, на который доставлялись западная техника и вооружение, передает «Российская газета». Отмечается, что нашли его пользователи, устанавливающие местоположение тех или иных объектов, используя открытые источники.

На видео показаны бронетранспортеры Bushmaster, поставляемые Киеву из Австралии, недавно поступившие американские и немецкие боевые машины пехоты Bradley и «Мардер», а также английский танк Challenger 2. Вся эта и другая техника, по данным пользователей, располагается под Житомиром, на полигоне у населенного пункта Перлявка.

Помимо хранения техники, поступающей из-за рубежа, полигон используется для тренировок подразделений десантно-штурмовых бригад. Не исключено, что они будут разбиты на бронегруппы для неоднократно анонсированного Киевом «весеннего контрнаступления».