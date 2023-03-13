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Соединенные Штаты обнаглели от безнаказанности, заявил политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал пролет стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем и отработку пуска ядерной ракеты по Санкт-Петербургу.

По мнению эксперта, такие маневры осуществляются для нагнетания обстановки. Но одновременно США показывают, кто именно является виновником обострения ситуации.

«Кстати, после это Вашингтон конечно опять будет много говорить о своём миролюбии и агрессивности и вызывающем поведении России», – пояснил Марков.

Напомним, что неподалеку от Санкт-Петербурга американский стратегический ракетоносец произвел учебный пуск ракеты с ядерным зарядом. Некоторые источники отмечают, что подобный маневр был осуществлен и неподалеку от Ирана, что указывает на откровенную демонстрацию силы со стороны Вашингтона.

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