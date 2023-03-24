Житель канадского города Сарри был признан обладателем самой длинной бороды во всем мире и занесен в книгу рекордов Гиннесса. И теперь мужчина побил свой собственный рекорд, отрастив свою бороду до 254 сантиметров. Данная информация была размещена на интернет-портале Guinnes World Records.

Сикх Сарван Сингх, ныне проживающий в Канаде, не брил свою бороду с 17-летнего возраста. Он практикует сикхизм в местном сообществе. Прибыл он в страну по приглашению для исполнения религиозных гимнов в золотом храме. В итоге он решил остаться в Канаде и преподавать религиозные учения последователям сикхизма.

Первое измерение его бороды было осуществлено в 2008 году. На тот момент ее длина составила 233 сантиметра. В 2010 году длина бороды сикха Сарвана Сингха составляла 249 сантиметров. Мужчина смог побить рекорд предыдущего чемпиона и сменил его в книге рекордов Гиннесса. Предыдущий рекордсмен – швед Биргер Пеллас. Длина его бороды составляла 177 сантиметров.