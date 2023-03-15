Вооруженные силы Швейцарии начали избавляться от 60 действующих зенитно-ракетных комплексов Rapier («Рапира»), и поэтому власти страны активно ищут способ обхода своего традиционного нейтрального статуса, чтобы осуществить поставки этого оружия Украине. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннар Зиверт сообщил NZZ, что первая из четырех партий Rapier уже разобрана. По его словам, намеченными ранее решениями правительства и оборонного ведомства страны планируется, что «все системы этого типа будут демонтированы и утилизированы в рамках других траншей».

Швейцария закупила ЗРК «Рапира» в 1980-х годах у Великобритании, где он был разработан и производился с 1972 года. Швейцарское правительство самостоятельно модернизировало свои комплексы Rapier в 2007 году, а армия страны закупила для них 2000 новых управляемых ракет.

Берн решил вывести Rapier из эксплуатации в конце 2022 года. Теперь эти системы вооружения будут утилизированы, хотя их вполне возможно использовать против беспилотников и других не особо скоростных низколетящих целей.

В то же время Швейцария последние 200 лет традиционно соблюдает международный нейтралитет и не принимает участия ни в каких конфликтах или военных действиях. Этот статус также запрещает Швейцарии поставлять оружие какой-либо стороне в любом межгосударственном конфликте прямо или косвенно.

Поэтому швейцарское правительство столь же традиционно запрещает другим странам реэкспортировать швейцарское оружие без его разрешения. Так, в феврале 2023 года власти Швейцарии отказали в передаче Украине зенитных комплексов Aspide швейцарского производства из Испании. Берн также отклонил сделанные ранее предложения от Германии и Дании предоставить Украине бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

Теоретически, Швейцария может снять эмбарго на поставки оружия в зоны конфликта, поскольку на власти страны оказывается все большее давление с целью заставить его отказаться от проверенной временем политики сохранения нейтралитета. Но швейцарское правительство пока что заявило, что не изменит своей давней традиции.

По данным NZZ, некоторые швейцарские политики активно высказали возражения против утилизации данного оружия, чтобы через «третьи страны» передать его Украине. Петер Шнайдер, бывший главный редактор швейцарской газеты Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ), подчеркнул, что хотя это вооружение устарело, оно по-прежнему эффективно.

Великобритания использовала эту систему вооружения для защиты Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Он отметил, что зенитно-ракетный комплекс Rapier работает особенно эффективно против низколетящих угроз, таких как беспилотники.

Франсуа Пуэнт, член парламента от «зеленых либералов», также раскритиковал выбор в пользу демонтажа этой системы вооружений. Он выступает за поставки оружия Украине и выдвигает идею юридического «обхода» нейтрального статуса Швейцарии. В 2006 году Федеральный совет Швейцарии постановил, что «иностранное огнестрельное оружие может быть продано обратно в страну его происхождения».

Важно отметить, что Берн не получал соответствующего запроса из Лондона относительно интересов Великобритании к Rapier. «Для Швейцарии нетипично активно предлагать на продажу списанные военные системы», – сказал пресс-секретарь швейцарского оборонного ведомства Кай-Гуннер Зиверт.

Между тем, в 2021 году в самой Великобритании системы Rapier также были выведены из эксплуатации. Британское министерство обороны заявило по этому поводу, что все эти ЗРК «были утилизированы еще до начала украинского конфликта». Впоследствии Лондон подвергся критике за утилизацию этих систем, ключевым аргументом в которой было то, что Украина могла извлечь выгоду из этого оружия.

ЗРК малой дальности «Рапира» изначально были предназначены для защиты войск в полосе наступления от самолетов десанта противника, летящих на малых высотах. Тем не менее, многие военные аналитики отмечают, что технология этой системы оружия все же довольно стара и восходит к концу 1970-х годов. Во-вторых, обучение персонала для ее эксплуатации займет больше времени, чем с современными системами, из-за сложности малой автоматизации элементов управления. Кроме того, технология также нуждается в чрезвычайно тщательном обслуживании.