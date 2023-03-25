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Конфискация арестованных российских счетов запустит весьма опасный прецедент и подорвет веру в американский доллар, пишет американское издание The New York Times. Автор публикации Патриция Коэн считает даже рассмотрение подобных действий серьезной ошибкой США.

Она пояснила, что во-первых, другие государства могут вывести свои средства из Соединенных Штатов, опасаясь, что их тоже когда-то настигнет участь России. Во-вторых, с активами Вашингтона и Европейского Союза, которые находятся в других государствах, тоже может случиться подобная неприятность.

Коэн призвала не идти на поводу у «горстки» разобиженных на Россию восточноевропейских и прибалтийских стран. США не готовы к конфискации денег других государств и вряд ли станут ее осуществлять.

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