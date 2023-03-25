Как следует из материала американской газеты New York Times, в иностранном легионе ВСУ находится огромное количество иностранцев, не имеющих реального боевого опыта. Многие из них постоянно конфликтуют с другими военнослужащими украинской армии и занимаются мошенничеством.

Авторы статьи, ссылаясь на документы и свидетельства некоторых наемников и украинских чиновников, пишут, что многие иностранные бойцы конфликтуют друг с другом и занимаются «благотворительностью», которая помогает им самим нажиться на войне.

Например, речь идет об одном из наемников по имени Джеймс Васкез, который солгал о своем реальном боевом опыте. Его без проблем приняли в ряды иностранного легиона и дали в руки оружие, хотя он находится на территории Украины без необходимого военного контракта.

В материале отмечается, что в первые месяцы боевых действий украинское военное командование уделяло всего 10 минут времени на верификацию предоставленных о себе биографических сведений иностранными наемниками. По этой причине в рядах иностранного легиона оказалось очень много посторонних людей без реального боевого опыта.