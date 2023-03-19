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Бойцы «Группы Вагнера» грамотно распределяют задачи, что позволяет им действовать максимально эффективно. Каждый «музыкант» четко знает, что он должен делать, рассказал украинский военный по имени Ярослав корреспонденту издания The New York Times.

Он отметил, что как только «вагнеровцы» продвигаются вперед, они начинают окапываться, причем делают это очень быстро и продумано. В скором времени в Артемовске появится целая деревня из их бункеров и окопов.

Кроме того, они разделяют обязанности – одни занимаются исключительно подносом боеприпасов, другие копают окопы, третьи ведут артиллерийский огонь. Также есть штурмовики, которые действуют впереди и вступают в прямое противостояние с ВСУ.

Такая тактика, по мнению Ярослава, позволяет «Группе Вагнера» добиваться отличных результатов.

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