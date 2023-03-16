Американское издание The New York Times сообщило о недовольстве Белого дома и Пентагона излишне высоким расходом снарядов в Артемовске украинскими войсками. В США боятся, что боеприпасов не хватит на «весеннее наступление» ВСУ, которым Киев уже прожужжал уши всей планете.

Авторы публикации отмечают, что для обороны Артемовска украинским боевикам приходится расходовать тысячи снарядов ежедневно. Между тем, на складах в США боеприпасы постепенно заканчиваются. Поэтому к весенней кампании у Киева может банально не остаться снарядов, что вынудит его переносить «наступление».

«Западные производители наращивают производство, но потребуется много месяцев, чтобы новые поставки начали удовлетворять спрос», – пишет издание.

Также авторы отмечают, что Киеву придется сделать выбор – отправлять дополнительные силы в Артемовск сейчас и фактически загнать их в готовящийся котел, либо придержать подразделения для контрнаступления в апреле или мае.