Американские СМИ продолжают строить гипотезы падения в Черное море разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. Об одной из таких версий рассказало издание The New York Times.

Авторы публикации, переведенной порталом “Военное обозрение”, отметили, что дрон не нес какое-либо вооружение, а выполнял разведывательную миссию. Он поднялся в небо в Румынии и должен был кружить неподалеку от российских границ на протяжении 10 часов. Несмотря на то, что расстояние до Крыма составляло около 75 миль, беспилотник вполне имел возможность «подглядывать» за перемещениями российских войск и вскрывать позиции ПВО РФ.

Американские журналисты пишут, что за беспилотником велось наблюдение с авиабазы Рамштайн на территории ФРГ. По предварительной информации, дрон оказался зажат между истребителями ВКС РФ, которые пролетали рядом с ним и осуществляли сброс топлива. Это якобы и привело к падению БПЛА в море.

Отмечается, что подобные инциденты вполне могут привести к прямому противостоянию РФ и НАТО. Однако Минобороны России отрицает выполнение самолетами каких-либо действий, направленных на уничтожение дрона. Беспилотник действительно упал, но произошло это лишь по причине излишне резкого маневрирования. Российские же истребители не применяли оружие, а также не таранили БПЛА Соединенных Штатов.