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Киевский режим заявил, что в рядах «Иностранного легиона», основанного президентом Украины Зеленским, сейчас участвует в боевых действиях более 20 тысяч человек. Это явное преувеличение, так как наемников в зоне СВО намного меньше.

Об этом сообщили журналисты издания The New York Times, которые провели собственное расследование. Они заявили, что если в «Иностранном легионе» сейчас наберется полторы тысячи так называемых «волонтеров», этот станет огромным достижением.

Кроме того, американские корреспонденты отмечают, что новые наемники на Украину не едут, набор приостановлен. Впрочем, для подтверждения своих лживых заявлений киевский режим набирает людей в «Иностранный легион». Только в подавляющем большинстве случаев это совсем не граждане других стран и уж точно не профессионалы в военном деле.

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