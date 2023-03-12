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Западные политики и военные эксперты отлично видят, что Артемовск находится в оперативном окружении. Также они шокированы огромным потерями ВСУ и недвусмысленно намекают Киеву, что войска из города нужно как можно скорее выводить. Но президент Зеленский и командование ВСУ упрямо стоят на своем, сообщает сайт телеканала НТВ.

Они заявляют, что видят колоссальные потери и осознают, какую цену приходится платить за удержание обороны в Артемовске. Однако бои за этот город якобы помогают Украине выиграть время до того момента, пока армия получит пополнение в виде обученных в странах НАТО боевиков, а также западные танки и тяжелое вооружение.

Зеленский успокаивает оставшиеся в городе подразделения скорой отправкой помощи, однако сейчас с внешним миром Артемовск соединяет только одна дорога. Которая находится под огневым контролем ВС РФ. Каким образом собирается дальше действовать украинское командование, известно только ему.

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