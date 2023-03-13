Российские воздушно-космические силы впервые применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в зоне проведения специальной военной операции для уничтожения целей противника. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что на территории Украины были обнаружены обломки российского высокоточного комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром». Соответствующие фотографии обломков высокоточного планирующего боеприпаса, разработанного инженерами корпорации «Тактическое ракетное вооружение», были опубликованы в Сети.

По данным авторов Телеграм-канала, высокоточный авиационный боеприпас можно запускать с высоты в 10 километров, а максимальная дальность поражения цели составляет 65 километров. Носителями этого вооружения могут выступать российские военные самолеты Су-34 и МиГ-35.

Модульная конструкция позволяет высокоточному комплексу использовать три вида боевой части. Первый вариант представляет собой управляемую авиационную бомбу 9-А1-7759, оснащенную двумя зарядами. Второй вариант – это авиабомба 9-А2-7759, оснащенная объемно-детонирующей боевой частью. Третьим вариантом является высокоточная ракета 9-А-7759.