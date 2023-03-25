В ночь на 25 марта по складам с боеприпасами и топливом ВСУ, а также по местам размещения боевиков в Славянске и Краматорске были нанесены мощные ракетные удары, сообщил портал «Военное обозрение».

В настоящий момент подробной информации о результатах этих атак нет, командование ВСУ и спецслужбы Украины предпринимают жесткие меры, чтобы предотвратить появление в социальных сетях и мессенджерах таких сведений, а также фото- и видеоматериалов.

Пока известно, что в Краматорске прогремел взрыв огромной силы. Практически сразу два мощных взрыва зафиксированы в Краматорске. Украинская ПВО со своей задачей традиционно не справилась, но воздушная тревога все же была объявлена на несколько минут раньше, чем прозвучали взрывы.