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В ночь на 25 марта по складам с боеприпасами и топливом ВСУ, а также по местам размещения боевиков в Славянске и Краматорске были нанесены мощные ракетные удары, сообщил портал «Военное обозрение».

В настоящий момент подробной информации о результатах этих атак нет, командование ВСУ и спецслужбы Украины предпринимают жесткие меры, чтобы предотвратить появление в социальных сетях и мессенджерах таких сведений, а также фото- и видеоматериалов.

Пока известно, что в Краматорске прогремел взрыв огромной силы. Практически сразу два мощных взрыва зафиксированы в Краматорске. Украинская ПВО со своей задачей традиционно не справилась, но воздушная тревога все же была объявлена на несколько минут раньше, чем прозвучали взрывы.

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